Министр развития громад оставит двух замов своего предшественника

Новый министр развития громад и территорий Алена Бабак намерена оставить двух действующих замов министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства своими заместителями. Об этом она сообщила журналистам.

"Есть имена людей, которые сегодня пойдут на переутверждение. Я оставляю двух заместителей", - сказала Бабак.

По ее словам, это будут заместители, которые занимаются административно-территориальным устройством и вопросами жилищно-коммунальных услуг. На данный момент заместителями министра по этим направлениям являются Вячеслав Негода и Эдуард Кругляк.

"Однако абсолютно новые лица я хочу видеть в сфере пространственного планирования и строительства и в сфере регионального развития", - подчеркнула Бабак.

Она также отметила, что в Министерстве развития громад и территорий будет больше блоков деятельности, чем в Минрегионстрое, а блок регионального развития будет разделен на вопросы административно-территориального устройства и непосредственно блок вопросов регионального развития.

Напомним, на заседании 2 сентября Кабмин провел реорганизацию министерств.

В частности, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ переименовано в Министерство развития громад и территорий, Минкультуры и Министерство молодежи и спорта ликвидированы, вместо них на базе Министерства информационной политики создано Министерство культуры, молодежи и спорта. Министерство экологии и природных ресурсов переименовано в Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Всего Кабмин реорганизовал шесть министерств.