LB.ua ведет трансляцию круглого стола "Как усилить разведывательные органы Украины".

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

Пути реформирования разведывательных органов. Изменение законодательства - какие принципиальные позиции должны найти отражение в соответствующих законах. Особенности работы будущего профильного комитета. Создание разведывательного сообщества: украинский путь.

Участники круглого стола:

Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД) Валерий Кондратюк, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2014 - 2016), заместитель главы Администрации президента Украины (2016 - 2019) Александр Скипальский, вице-президент Центра стратегических исследований и анализа, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1992 - 1997), заместитель председателя СБУ (2007) Радковец Юрий, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (2001 - 2004; 2013 - 2015).

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Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности - обязательно.