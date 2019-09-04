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Трансляция круглого стола "Как усилить разведывательные органы Украины"

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

LB.ua ведет трансляцию круглого стола "Как усилить разведывательные органы Украины".

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

  1. Пути реформирования разведывательных органов.
  2. Изменение законодательства - какие принципиальные позиции должны найти отражение в соответствующих законах. Особенности работы будущего профильного комитета.
  3. Создание разведывательного сообщества: украинский путь.

Участники круглого стола:

  1. Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД)
  2. Валерий Кондратюк, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2014 - 2016), заместитель главы Администрации президента Украины (2016 - 2019)
  3. Александр Скипальский, вице-президент Центра стратегических исследований и анализа, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1992 - 1997), заместитель председателя СБУ (2007)
  4. Радковец Юрий, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (2001 - 2004; 2013 - 2015).

Контакты для аккредитации СМИ: +38 (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности - обязательно.

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