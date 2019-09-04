Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года.

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №7203 на сайте Верховной Рады.

Закон вносит изменения в ст. 80 Конституции Украины, в которой говорится, что парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность: они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В Конституции остается лишь та часть статьи, которая касается ответственности за высказывания и голосование, но убирается упоминание о гарантии неприкосновенности и невозможности привлечения к ответственности, задержания и ареста без согласия Рады.

Напомним, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Изменения в Конституцию вступят в силу с 2020 года.