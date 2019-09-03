Должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба разделят

Разделение состоится в соответствии с переходом ВСУ на стандарты НАТО.

Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил до конца 2020 года разделят полномочия. Соответственно разделят и должности главнокомандующего и начальника Генштаба.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник в интервью Армия.Inform.

"По принципам НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должен осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб - реализовывать ее", - сказал Колесник.

По его словам, разделение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба состоится до конца 2019 с одновременным переходом Генштаба, штабов видов ВСУ и оперативного уровня на J-структуру (структуру штабов армий стран НАТО).

Суть таких изменений, по словам Колесника, в четком разделении полномочий между органами военного управления, которые занимаются развитием, подготовкой и обеспечением Вооруженных сил, и теми, которые осуществляют применение войск.

Планируется, что главнокомандующий будет подчиняться министру обороны.