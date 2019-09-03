Рада направила в КСУ законопроект о дополнительных омбудсменах

Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект №1016, который позволит парламенту назначить новых омбудсменов (уполномоченных парламента).

За это проголосовали 298 народных депутатов.

В случае принятия этого законопроекта в статье 85 Конституции Украины появится новый пункт 17-1, согласно которому Верховная Рада получит полномочия назначать и увольнять уполномоченных Верховной Рады за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах, а также заслушивать их ежегодные доклады. Соответствующие изменения также предлагается внести в статью 101 Конституции Украины.

"На сегодня по статье 101 Конституции Украины в Украине действует институт уполномоченного Верховной Рады по правам человека, который осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека. Вместе с тем практика современной жизни свидетельствует, что в отдельных сферах нужны другие уполномоченные Верховной Рады, которые бы осуществляли парламентский контроль", - сказал в Раде представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

В качестве примера он сообщил, что сейчас существует необходимость в должности детского омбудсмена, уполномоченного по правам военнослужащих. "Кроме того, требованием наших западных партнеров является создание независимых уполномоченных парламента по некоторым сферам общественной жизни, в частности по защите персональных данных", - сказал Вениславский.

Напомним, что 3 сентября Верховная Рада внесла изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, а также начала процесс изменения Конституции в части отмены адвокатской монополии; утверждения права президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы; праве народа вносить законопроекты.