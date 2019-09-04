Гончарук ожидает от СБУ ликвидации УБЭП

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП).

Об этом он заявил на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - сказал Гончарук.

Он также ожидает активизации действий по защитите бизнеса от "произвола" силовиков.

"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития", - подчеркнул премьер.

Напомним, 23 августа Министерство внутренних дел объявило о ликвидации Департамента защиты экономики. Его функции перейдут новой Службе финансовых расследований. Комментируя это решение, Гончарук заявил, что УБЭП также должен "уйти в историю".

В Украине собирались создать Службу финансовых расследований, которая бы заменила экономические подразделения Нацполиции, СБУ и налоговую милицию, еще в 2017 году. Реформа была остановлена президентом Петром Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Рада эту идею не поддержала.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что новая власть вернулась к идее создания СФР. 2 сентября президент Владимир Зеленский на совещании с представителями органов поручил внести законопроект о Службе финансовой расследований в Раду до 1 октября 2019 года и принять его до 1 декабря 2019 года.