Глава Минздрава назвала кандидатуры своих замов

Новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала своих советников и кандидатуры на должность заместителей.

Об этом она рассказала на брифинге, передает корреспондент LB.ua.

Вместе со Скалецкой на брифинг вышел её новый советник, пиарщик Дмитрий Раимов, который является другом сына Михаила Радуцкого (депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис", - ред.) - Максима.

Отвечая на вопрос о том, является ли она "человеком Радуцкого", как он писал в своем знаменитом смс, Скалецкая сказала, что виделась с ним только на телевизионных эфирах, и что ей предложили "просто прислать резюме на вакансию министра" (не уточняя, кто предложил).

Министр также заявила, что не видит проблемы или конфликта интересов в назначении советником Александра Чумака, совладельца одесского фармзавода "Интерхим".

"Многих этих людей (советников, - ред.) я знаю давно, о некоторых мне рассказали. Я знаю, в чем они конкретно сегодня могут помочь. ... Александр Чумак готов представить концепцию фармполитки, которой у нас до сих пор нет. Рассматривать и утверждать эту концепцию будет правительство. У него не будет возможности принимать какие-то решения", - сказала она.

Скалецкая также сообщила, что на рассмотрение Кабинета министров поданы три кандидатуры ее заместителей. Это главный врач в АПЗ "Киевский городской детский диагностический центр" Андрей Семиволос, врач-хирург, научный сотрудник в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова НАМН Украины Михаил Загрийчук и руководитель медицинского сектора BRDO (Офис эффективного регулирования) Младена Качурец, которая ранее была советником министра.

Напомним, 29 августа и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун написала заявление об увольнении на имя новоизбранного премьер-министра Алексея Гончарука. Вместе с ней в отставку ушли двое ее заместителей Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.