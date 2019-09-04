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СВР следует переименовать в Центральное управление разведок, - экс-глава ГУР

"Служба внешней разведки - калька с российской СВР и является рудиментом советских времен".

СВР следует переименовать в Центральное управление разведок, - экс-глава ГУР
Александр Скипальский
Фото: Макс Левин

Украинские разведывательные службы по-прежнему являются “калькой” с советских и российских органов разведки. Об этом в ходе круглого стола “Как усилить разведывательные органы Украины” в Институте Горшенина заявил вице-президент Центра стратегических исследований и анализа, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1992 - 1997), заместитель председателя СБУ (2007) Александр Скипальский.

“Прежде всего, необходимо избавиться шлейфа еще той, “совковой” архитектуры разведок - начиная с названий и заканчивая организационными формами. Многие говорят о переходе на стандарты НАТО, но никто не задумывается над тем, что украинская разведка по сути по-прежнему является “калькой” с российской разведки. Например, Служба внешней разведки - калька с российской СВР и является рудиментом советских времен. Почему часть подразделений нашей разведки называются управлениями, а часть - службами? Это последствие использования модели российских разведок. Учитывая это, мы предлагаем переименовать Службу внешней разведки в Центральное управление разведок и создать отдельные ведомственные подразделения конкурентной разведки вместо СВР”, - сказал Александр Скипальский.

По словам эксперта, сегодня на эффективные разведывательные органы за рубежом, кроме функции информационного обеспечения, возлагается функция самостоятельного проведения активных тайных акций, информационных операций и поведенческой войны.

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