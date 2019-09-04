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Начальника полиции Хмельницкой области перевели во Львов

Его предшественника уволили в конце августа.

Начальника полиции Хмельницкой области перевели во Львов
Фото: hm.npu.gov.ua

Начальника Главного управления Национальной полиции Василия Виконского назначили на аналогичную должность во Львове.

Представление нового начальника состоялось во Львове в среду в 14:00.

Представил его руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

Виконскому 38 лет, ранее он занимал должности начальника Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области (с сентября 2017 года) и заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области, где курировал подразделения превентивной деятельности.

С 2003 до 2014 года работал на разных должностях в спецподразделении "Беркут".

Князев рассказал, что Виконский одним из первых правоохранителей поехал на войну на Донбассе.

Предыдущий начальник полиции Львовской области Валерий Середа был уволен в конце августа. В настоящее время бывший руководитель ГУ НП во Львовской области назначен начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

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Источник: "Українські новини"
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