Начальника полиции Хмельницкой области перевели во Львов

Его предшественника уволили в конце августа.

Начальника Главного управления Национальной полиции Василия Виконского назначили на аналогичную должность во Львове.

Представление нового начальника состоялось во Львове в среду в 14:00.

Представил его руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

Виконскому 38 лет, ранее он занимал должности начальника Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области (с сентября 2017 года) и заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области, где курировал подразделения превентивной деятельности.

С 2003 до 2014 года работал на разных должностях в спецподразделении "Беркут".

Князев рассказал, что Виконский одним из первых правоохранителей поехал на войну на Донбассе.

Предыдущий начальник полиции Львовской области Валерий Середа был уволен в конце августа. В настоящее время бывший руководитель ГУ НП во Львовской области назначен начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.