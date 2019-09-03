Обещанный Гончаруком рост ВВП может обойтись украинцам в $9 млрд

Обещанный премьер-министром Алексеем Гончаруком рост ВВП Украины на 40% за пять лет чреват огромными бюджетными расходами, подсчитали в Concorde Capital.

"Если правительство все-таки «выполнит» план по росту экономики, то только в 2022-2026 годы Украина будет вынуждена заплатить где-то $9 млрд держателям варрантов, которые были выпущены на $3,24 млрд (именно столько долгов государства и Киева было «списано» в 2015 году)", – написал в фейсбуке глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

В 2015 году, чтобы уговорить кредиторов пойти на реструктуризацию госдолга, правительство Украины под руководством Арсения Яценюка выпустило ценные бумаги (варранты), выплаты по которым зависят от роста экономики. Идеологом этой сделки и главным переговорщиком была министр финансов Наталья Яресько.

Выплаты начинаются с 2021 года при условии, что номинальный ВВП Украины по состоянию на 2019 год превысит 125,4 млрд долларов, а темпы роста экономики достигнут 3%. В этом случае кредиторы получат до 15% суммы прироста ВВП свыше указанной суммы. Если экономика Украины будет расти быстрее 4%, то кредиторы заберут уже 40% прироста ВВП. До 2025 года годовые выплаты не могут превышать 1% от ВВП, но после этого до 2040 года такого ограничения нет, что может вылиться в крупные суммы выплат.

Паращий отметил, что большой ВВП автоматически означает большие выплаты по варрантам, но он не верит в такой рекордный рост.

"5% роста экономики в 2020 и 7% в год в 2021-2024. Я не верю, хотя не исключаю, что это возможно. Иностранные инвесторы тоже не верят - и это хорошо. Потому что если правительство серьезно видит перспективы такого роста, то ему нужно как можно быстрее идти в гости к иностранным инвесторам, которые держат наши ВВП-варранты, и предлагать обмен на другие ценные бумаги (например, на еврооблигации с фиксированной ставкой купона и длительным сроком погашения)", – посоветовал специалист.

Эксперты уже давно ставят перед Минфином вопрос о целесообразности выкупа варрантов с рынка, пока они стоят дешево.

"Сегодня варранты торгуются только по 88% от номинала, то есть теоретически, их можно было бы сегодня выкупить за $2,85 млрд, и тогда не иметь проблем с вероятной уплатой $9 млрд только в последующие семь лет. А чем ближе будут перспективы украинского экономического чуда (при условии, если оно будет), тем дороже нам тот выкуп обойдется", – предупредил Паращий.