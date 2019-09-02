МХП Косюка инвестировал 62 млн гривен в проекты корпоративной социальной ответственности

Агроиндустриальный холдинг МХП, который основал и возглавляет известный украинский бизнесмен Юрий Косюк, за 6 месяцев 2019 года инвестировал в финансирование проектов в рамках программ корпоративной социальной ответственности и в развитие территорий присутствия почти 62 млн грн. Об этом сообщили в компании.

Лидирующие позиции заняли инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры - 23,5 млн грн, а также поддержка образовательной сферы - 9 млн грн, включающая содействие в развитии школ, помощь детским садикам, а также образовательным учреждениям профессионального профиля и вузам.

В целом, в первом полугодии 2019 года на развитие общественных и инфраструктурных объектов в локациях присутствия более 30 своих предприятий в 14 регионах Украины агрохолдинг МХП направил 38,1 млн грн.

В реализацию ряда крупнейших приоритетных КСО-проектов и инициатив в социально-культурной сфере локаций присутствия своих предприятий холдинг инвестировал 21,39 млн грн. В рамках программы «Лелека», ориентированной на финансовую поддержку молодых родителей, МХП выделил адресную помощь при рождении малышей в размере 430 тыс. грн.

Деятельность предприятий Группы МХП Юрия Косюка позволяет существенно повышать качество жизни людей и улучшать экономическое состояние территорий присутствия. Например, Степанецкая объединенная территориальная громада Каневского района, где работают два предприятия Группы МХП, стала лидером рейтинга экономического благополучия Черкасской области. Еще недавно район относился к категории депрессивных и занимал последнее место в областном рейтинге экономического благополучия, отмечают местные СМИ.

«Семнадцать сел Каневского района, которые объединяет Степанецкая ОТГ, продемонстрировали наивысший в Черкасской области уровень доходов на одного жителя. Децентрализация местных финансов, которая позволяет оставлять финансовый ресурс от налогов и сборов предприятий на местах, позволила этой объединенной территориальной общине в восемь раз увеличить общий бюджет - с 9,5 млн грн до 76 млн грн без учета государственных субвенций. Основные бюджетообразующие предприятия на территории Степанецкой ОТГ — две компании агрохолдинга Юрия Косюка МХП — ЧАО «Мироновская птицефабрика» и ЧАО «НПФ Урожай», которые заключили соглашения о партнерстве с местной общиной».

Эти два предприятия обеспечивают более 80% налоговых поступлений в бюджет ОТГ, а средства направляются на развитие инфраструктуры всех без исключения ее населенных пунктов. Коммунальные предприятия объединенной громады ежегодно получают от птицефабрики МХП около 850 тыс. грн на создание и поддержку социальной инфраструктуры, а отдельные населенные пункты в рамках грантовых программ Благотворительного фонда холдинга МХП «Урожай — общине» получают до 500 тыс. грн ежегодно на реализацию инициатив по улучшению местной инфраструктуры.

Благодаря децентрализации государственных финансов более половины уплаченных предприятиями МХП налогов, которые по итогам 2018 года превысили 3,2 млрд грн, остались в распоряжении регионов и общин, где присутствуют более 30 предприятий холдинга Юрия Косюка.

«Когда-то Каневщина была на последнем месте в областном рейтинге: самый низкий доход на душу населения, самые низкие зарплаты, самая высокая безработица — депрессивный район. Пришел МХП, и теперь Канев — второй после Черкасс: достойные зарплаты, низкая безработица, и мы видим здесь перспективы дальнейшего роста, — поделился своими наблюдениями с коллективом МХП Юрий Косюк, основатель и председатель правления холдинга. — Жители в регионах присутствия МХП становятся более состоятельными, получают качественную социальную и поселковую инфраструктуру, это дает импульс развитию местного малого бизнеса, развитию местных предприятий и бизнесменов, которые становятся локальными партнерами МХП, у громад появляются инициативы, которые невозможно было бы реализовать без наших предприятий, без наших налогов, которые остаются на местах».

"Одни из важнейших проявлений нашей корпоративной социальной ответственности — поддержка развития сельской медицины и социальной сферы. Это самые востребованные направления для наших партнерских общин в местах присутствия предприятий холдинга. Один из наиболее ценных для общин КСО-проектов МХП — «Доктор для села»: холдинг финансирует выездные осмотры врачей в села, закупки необходимого оборудования и медикаментов для амбулаторий", — рассказала о социальных проектах МХП Виктория Нагирняк, руководитель направления «Корпоративная социальная ответственность» МХП.

Как сообщалось ранее, в 2018 году агроиндустриальный холдинг МХП в рамках проектов корпоративной социальной ответственности вдвое увеличил объемы социальных и инфраструктурных инвестиций в регионах присутствия по сравнению с показателями 2017 года. Финансирование этих проектов превысило 200 млн грн.

Сейчас холдинг работает над привлечением дополнительных средств от международных финансовых доноров, чтобы укрепить финансовую базу общин. Для этого представители МХП проводят переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и другими возможными грантодателями. Холдинг развернул просветительские проекты, которые призваны научить представителей местных общин и их руководителей, местных активистов, работе с международными финансовыми организациями.