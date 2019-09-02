Гончарук назвал ориентировочный срок запуска рынка земли

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ориентировочный срок запуска рынка земли - лето 2020 года.

Об этом он сообщил в прямом эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы рассчитываем старт земельной реформы не сейчас, а приблизительно через год. Ориентировочная дата - лето следующего года", - сказал Гончарук.

При этом он отметил, что рынок земли не будет открыт до тех пор, пока на законодательном уровне не будет определена сниженная кредитная ставка для украинцев, желающих приобрести земельный участок.

По словам Гончарука, на данный момент разрабатывается инструмент компенсации ставки для малых агропредприятий.

"Мы вообще снизим ставки по кредитам в сотрудничестве с Национальным банком, то есть кредиты в принципе станут дешевле. Но нам нужно сделать их еще дешевле конкретно для покупки земельного участка для собственных нужд, для обработки", - рассказал он.

Данный шаг, по словам премьера, предпринимается для того, чтобы украинский гражданин мог конкурировать с иностранными лицами.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский поручил Раде отменить мораторий на продажу земли до декабря.

Напомним, в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Продление моратория имеет технический характер и не имеет смысла, так как продажа земли все равно запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.

Президент Зеленский говорил, что планирует запустить рынок земли в 2020 году.