В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
ГлавнаяПолитика

Новое правительство Украины - самое молодое в Европе, - Deutsche Welle

Средний возраст украинского правительства почти на 14 лет меньше, чем у немецких коллег.

Новое правительство Украины - самое молодое в Европе, - Deutsche Welle
Фото: Михаил Палинчак

Средний возраст новых украинских министров – 39 лет. На данный момент украинское правительство является самым молодым в Европе, сообщает Deutsche Welle.

Издание приводит в пример немецкое правительство, члены которого начали свою партийную карьеру когда новый украинский премьер-министр еще даже не родился. 35-летний Алексей Гончарук на 30 лет моложе канцлера Ангелы Меркель и на четыре года младше "юного дарования" ее правительства - 39-летнего министра здравоохранения Йенса Шпана. В целом, издание подсчитало, что средний возраст украинского правительства почти на 14 лет меньше, чем у немецких коллег.

Кроме того, украинские должностные лица Рады на 6-10 лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси и в среднем на 20 лет моложе, чем министры в Испании или Португалии. Средний возраст правительства Франции (56 лет) вдвое больше возраста самого молодого украинского чиновника, 28-летнего вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. К слову, вместе со своим ровесником, эстонским министром экономики Виргиниусом Синкевичусом, Федоров является самым молодым министром Европы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также