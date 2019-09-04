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СБУ расследует возможную подготовку диверсии и госизмену на предприятии "Мотор Сич"

Детали не сообщаются.

СБУ расследует возможную подготовку диверсии и госизмену на предприятии "Мотор Сич"

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич".

Об этом пресс-служба ведомства сообщила на запрос "Радио Свобода".

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", - говорится в документе.

Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.

Напомним, в начале июля журналисты Bihus.info установили, что "Мотор Сич" поставляет запчасти военным РФ через боснийского посредника, работает в Крыму и на оккупированном Донбассе.

После этого расследования за компанию взялась Служба безопасности Украины. Сообщалось, что сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

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