ООН обнародовала доклад Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Организация Объединенных Наций на своем официальном сайте обнародовала доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Доклад будет представлен 23 сентября на 74-й сессии ООН, передает Укринформ.

В выводах и рекомендациях доклада ООН о положении с правами человека в Крыму говорится, что за отчетный период организации "не удалось найти взаимоприемлемой формулы для обеспечения доступа Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Крым".

Также в докладе содержится призыв к России выполнить все свои обязательства по соблюдению прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Не менее важно обеспечить эффективное расследование всех утверждений о жестоком обращении, пытках, и насильственных исчезновениях в Крыму, а также обеспечить, чтобы права на свободу выражения мнений, мирных собраний, ассоциации, мысли, совести и религии могли осуществляться любым лицом или группой лиц в Крыму без какой-либо дискриминации по любым основаниям", - говорится в выводах и рекомендациях доклада ООН.

Властям Российской Федерации предлагается уважать право на мирные собрания и снять ограничения, введенные в отношении крымскотатарской общины, включая запрет на деятельность Меджлиса, в целях сохранения ее представительных институтов. Кроме того, властям Российской Федерации необходимо обеспечить доступность образования на украинском языке.

Напомним, 10 июля Великобритания призвала РФ разрешить наблюдателям от международных организаций въезд на территорию оккупированного Крыма и потребовала освободить всех политзаключенных.

В феврале 2019 года Мониторинговая миссии ООН по правам человека в Украине констатировала, что в Крыму ведется борьба по подавлению какого-либо несогласия и критических взглядов.

Кроме того, в Крыму очень ограничено право на вероисповедание, особенно у крымских татар. Также на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства.

В июле Россия не пустила в аннексированный Крым Мониторинговую миссию ООН. Наблюдателям ООН пришлось осуществлять мониторинг на административной границе с оккупированным РФ полуостровом.