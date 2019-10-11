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​Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил "из-за националистов"

РФ ставила разведение сил условием для проведения саммита "нормандской четверки".

​Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил "из-за националистов"
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин заявил, что в срыве разведения сил на Донбассе виноваты украинские националисты, а президент Владимир Зеленский не может на них повлиять.

Об этом пишут российские СМИ, цитируя заявление Путина на саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде.

"Договорились о разведении сил, но никак действующий президент Украины не может обеспечить разведение боевых подразделений и техники... Ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - сказал президент РФ.

Путин также заявил, что боевики "ДНР" и "ЛНР" несколько раз давали условный сигнал о готовности к отводу -  запускали белую ракету - но украинская армия на это не отреагировала.

"Националисты пришли туда и не дают армии уйти", - сказал Путин и призвал власти Украины "проявить политическую волю".

Напомним, Россия поставила разведение сил условием для проведения саммита "нормандской четверки". Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

1 октября 2019 года в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения - в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Возле Золотого и Петровского разведение тогда состоялось, но не сохранилось. Летом 2019 года, после смены власти в Украине, провели разведение возле Станицы Луганской.

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