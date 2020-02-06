Прокуратура начала расследование по факту растраты лекарств для заключенных в колонии Киевской области

Прокуратура начала досудебное расследование по факту растраты лекарств, купленных за государственный счет для заключенных Белоцерковской исправительной колонии №35.

Служебные лица медчасти колонии филиала государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной криминально-исполнительной службы Украины" в Киеве и области совершили растрату значительной части лекарств, предназначенных для лечения осужденных в 2019 году. Об этом сообщили на странице прокуратуры Киевской области в Facebook.

"Никаких подтверждающих документов о целевом назначении использованных лекарственных средств и причинах их отсутствия во время проверки прокуратурой не нашли", – говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 191 УК Украины.

Напомним, в декабре Белоцерковская местная прокуратура возбудила уголовное производство в связи с халатностью врача, в результате чего умер осужденный исправительной колонии № 35 в Белой Церкви.