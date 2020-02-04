Генпрокурор назначил экспертизу для установления роста подозреваемой в деле об убийстве Шеремета Яны Дугарь

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил экспертизу для установления антропометрических данных Яны Дугарь в деле об убийстве Павла Шеремета.

Об этом во время слушания дела о продлении меры пресечения подозреваемой сказал прокурор Сергей Зузак, а затем это прокомментировал один из адвокатов Дугарь Николай Ореховский.

"Судя по озвученному в суде, в деле нет данных о росте Яны Дугарь. И сегодня прокурор сказал, что генпрокурором Рябошапкой назначена экспертиза для установления этих данных (роста - LB.ua). Только сейчас! Хотя она – военнослужащий, проходила медкомиссию, у них есть все эти данные. Они же не менялись, их дополнительной экспертизой можно не устанавливать", - сказал Ореховский.

Во время судебного заседания адвокаты предлагали исследовать фото, на котором Дугарь стоит вместе с девушкой ростом 165 см (именно такой рост с погрешностью 3% определила экспертиза у девушки на видео следствия), рядом с линейкой, и видно, что рост Яны Дугарь выше на 10 см. Суд отказал в таком ходатайстве, как и в том, чтобы измерить рост Дугарь прямо на заседании.

Тогда адвокаты попросили обязать прокуратуру показать экспертизу, которую раньше уже публиковали в СМИ, и где озвучен рост людей на видео. Имеются в виду женщина и мужчина, зафиксированные на видео в ночь на 20 июля 2016 года - накануне убийства Шеремета.

"Мы точно знаем рост женщины на видео. Рост Яны без обуви - 175 см. Они говорят, что Яна - "разведчица". Но дело в том, что эту "разведчицу" (девушку на видео - LB.) зафиксировала та же камера, которая зафиксировала женщину и мужчину двумя днями позже, тот же ракурс. Девушка, которую они выдают за Яну, идет по той же траектории, что эта женщина, которую они выдают за Юлию Кузьменко. Если мы имеем рост женщины, снятой с мужчиной, можно наложить девушку, идущую почти шаг в шаг с женщиной двумя днями ранее, и получим рост девушки-"разведчицы"", - говорит адвокат.

По его словам, если суд хотя бы установил, что такая экспертиза есть в деле, и ее предоставили на ознакомление адвокатам, удалось бы точно определить рост девушки на видео и сопоставить с ростом Дугарь. Однако суд отказал адвокатам.

В свою очередь, адвокат Ореховский объявил отвод судье Виталию Писанцу. Ходатайство отклонила судья Григоренко, которая его рассматривала.

Когда состоится судебное заседание о продолжении меры пресечения Дугарь, адвокатам пока не известно.

Напомним, 8 января подозреваемой Яне Дугарь смягчили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, а 24 января - с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Как известно, 13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест..

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета.