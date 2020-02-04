Продовження справи Садового

За версію слідства, Садовий в особистих інтересах зловживав службовим становищем за попередньою змовою групи осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Його підозрюють у скоєнні тяжкого злочину за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України та завданні шкоди державному бюджету у 93 мільйони гривень.

За версією прокуратури, міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. Прокурори заявили: ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень. Підозру у цій справі оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше був керівником управління земельних ресурсів Львівської міськради.

Минуло два місяці з моменту обрання запобіжного заходу Садовому . Тоді львівського чиновника Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу у розмірі 1 мільйон гривень, а далі апеляційна палата обмежилась особистим зобов'язанням .

Досудове слідство у справі міського голови Львова Андрія Садового продовжили на півроку — до 21 травня. Кримінальне провадження стосується продажу землі під Львовом іноземному інвестору СТР за 54 мільйонів гривень під індустріальний парк.

Фото: Lb.ua Андрій Садовий та адвокат Юліан Хорунжий

Чому досудове слідство продовжили

Адвокат Андрія Садового Юліан Хорунжий повідомив LB.ua, що досудове слідство у цій справі продовжили ще на півроку.

"Нам відомо, що у кінці грудня минулого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила здійснення слідчих і процесуальних дій ще на шість місяців. Проте нам не відомо, чи проводять зараз допити службових осіб і чи здійснюють вилучення якихось документів, оскільки вилучення вже відбувалося", - повідомив захисник.

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури, процесуальний керівник у цій справі Вадим Сидоренко підтвердив, що досудове розслідування продовжене з 28 грудня 2019 року по 21 травня 2020 року. Він також зауважив, що прокуратура не подаватиме відповідне клопотання в суд, оскільки для цього кримінального провадження достатньо постанови голови САП Назара Холодницького.

За словами Сидоренка, у справі можливі додаткові підозри, оскільки предметом подальшого досудового розслідування є також перевірка, чи були в діях Садового ознаки частини 2 статті 366 Кримінального кодексу України "Службове підроблення". На цей час не встановили, чи були підроблені документи при здійсненні продажу землі під Львовом іноземному інвестору.

Запобіжний захід безстроковий, а дію додаткових обов'язків припинили

"Обрані запобіжні заходи у цій справі для міського голови Львова Андрія Садового та директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергія Коровайника є безстроковими на час всього перебігу кримінального провадження. До запобіжного заходу додавались додаткові обов'язки, покладені на Садового: повідомляти про зміну місця проживання і з'являтися до суду за першою вимогою суддів чи органів. На теперішній час по закінченню двомісячного строку не йде мова про їх продовження", - проінформував прокурор.

Фото: Lb.ua Прокурор Вадим Сидоренко

За його словами, дія додаткових обов'язків завершується, позаяк прокуратурою не встановлені факти, що процедура порушувалась.

Наступні дії прокуратури

Сидоренко також розповів, що прокуратура прийняла рішення про доцільність проведення певного обсягу слідчих та процесуальних дій. За словами прокурора, це необхідно, аби перевірити версії та доводи адвокатів підозрюваного задля повноти і всебічності судового розгляду.

"Наразі такі дії здійснюються: витребування документів, повторні допити службових осіб і додатково встановлених свідків. Після слідчих дій матеріали справи буде направлено до суду", - підсумував прокурор.

Натомість адвокат Садового Хорунжий повідомляє, що, начебто, клопотання захисників підозрюваного про здійснення певних процесуальних САП залишає без розгляду.

Фото: Lb.ua

"Ми спростовували доводи САП за ці два місяці після обрання запобіжного. До САП подавали не одне клопотання про здійснення певних процесуальних дій, і всі без розгляду лишались. Уже є два судових рішення про задоволення наших скарг на бездіяльність органів прокуратури. Вона не реагує на наші звернення щодо здійснення процесуальних дій", - висловився адвокат.

Пусті балачки чи перешкоджання роботі іноземних інвесторів в Україні?

Сторона захисту за цей час жодним чином не спростувала доводи обвинувачення, наголошує Холодницький.

"Лише пусті балачки про інвестора і 450 скопійованих скарг на мене кожному нардепу, мовляв, ми тиснемо на бізнес, перешкоджаємо розвитку держави, зрадники нації та інше. У САП є три експертизи, жодна з яких захистом не спростована", - сказав керівник САП.

Натомість Садовий неодноразово висловлювався, що судовий процес – спроба працівників правоохоронних органів нібито унеможливити роботу іноземних інвесторів в Україні.

Фото: Lb.ua

"Це - інвестор номер один у Центральній та Східній Європі. Компанія збудувала 97 індустріальних парків у 7 країнах світу, створила близько 70 тисяч робочих місць, а її партнерами є 500 великих концернів. У Львові планується створення 50 виробництв, а інвестиція має складати 100 мільйонів євро. Але компанія не може будуватись, бо прокуратура спеціально створює проблеми", – переконаний Садовий.