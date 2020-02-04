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В деле Шеремета о продлении меры пресечения Антоненко объявили перерыв из-за отвода следственного судьи

Следующее заседание состоится 5 февраля. 

В деле Шеремета о продлении меры пресечения Антоненко объявили перерыв из-за отвода следственного судьи
Фото: Макс Левин

В деле об убийстве Павла Шеремета относительно продления меры пресечения подозреваемому музыканту и сержанту ССО Андрею Антоненко объявили перерыв до 9 утра 5 февраля, поскольку адвокаты подали ходатайство об отводе следственного судьи Виталия Писанца, сообщил корреспондент LB.ua

"По нашему мнению, был нарушен порядок автоматизированного распределения в этом уголовном производстве – не путем применения принципа вероятности, а путем присоединения к неизвестному производству. Таким образом это дело вновь попало к этому следственному судье", – заявил адвокат Дмитрий Круговой.

Адвокат Станислав Кулик пояснил, что как только материалы дела поступили в Печерский райсуд, они сразу попали к этому судье. 

Адвокаты подали ходатайство отвести и передать материалы производства к автоматизированному распределению. Вначале в деле объявили перерыв на неопределенное время для решения вопроса об отводе. Как рассказал Станислав Кулик, потом отвод распределили на судью Бусик. Она назначила дату и время рассмотрения – дело продолжат рассматривать в 9:00 5 февраля. 

Известно, что прокуратура ходатайствует о продлении меры пресечения на два месяца – до 3 апреля. Адвокаты просят отпустить его из-под стражи под личное обязательство. 

Также адвокаты сообщили, что завтра будут ходатайствовать об истребовании материалов дела об экспертизе походки и вызове свидетеля известного музыканта Александра Положинского, который присутствовал в момент дарения Антоненко корпуса МОН-50

Раннее сообщалось, что защите Антоненко дали менее трех часов на ознакомление с двумя томами дела в объеме примерно 400 страниц. Это произошло из-за того, что адвокатам предоставили ходатайство прокурора и материалы дела менее чем за час до судебного заседания. Защитники подчеркнули, что это грубое нарушение прав подозреваемого. 

Помимо этого, Антоненко не разрешают видеться с семьей. За все время нахождения под стражей у него было только одно свидание с женой, с матерью – ни одного.

Напомним, Антоненко был арестован 14 декабря. По версии следствия, именно он руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, первого замглаву Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Катерина Петренко
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