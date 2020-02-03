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ГлавнаяПраво

Офис генпрокурора в деле Шеремета продлил срок досудебного следствия до 4 месяцев

Прокуратура считает доказательства недостаточными.

Офис генпрокурора в деле Шеремета продлил срок досудебного следствия до 4 месяцев
Фото: 5.ua

Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.

Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, передает hromadske.

Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6 месяцев, то есть до июня 2020 года. В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета.

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