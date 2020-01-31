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В ОАСК поступил иск о запрете партии "Слуга народа"

Пока что административное производство не открыли. 

В ОАСК поступил иск о запрете партии "Слуга народа"
Фото: Главком

В Окружной административный суд Киева поступил иск против Министерства юстиции с требованием признать противоправной деятельность ведомства из-за отсутствия контроля за работой партии "Слуга народа".

Как сообщили в пресс-службе ОАСК, истец считает, что "СН" нарушает требования закона "О политических партиях в Украине" и свой статут. 

"Среди других требований иска – обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии "Слуга народа". Решается вопрос об открытии производства в административном деле", – добавили в пресс-службе. 

Напомним, после вступления на пост президента Владимира Зеленского появилась петиция об его отставке. Она собрала 25 000 необходимых для ее рассмотрения голосов за сутки. 

Сам Зеленский ответил на петицию, заявив, что Конституция "четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост".

"По объективным причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", – заявил он.

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