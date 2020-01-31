Экс-нардeпу по делу завода "Краян" назначили залог в размере 15 млн грн

Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 15 млн грн экс-нардeпу Алeксандру Дубовому по делу одесского завода "Краян". Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Новому фигуранту инкриминируют организацию коррупционной аферы по завладению 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода "Краян" за заведомо вдвое завышенной ценой.

Фото: Катерина Петренко

Прокуратура просила Дубовому залог в 30 млн грн. Суд назначил залог в размере 15 млн грн, а также обязал его нe общаться со свидетелями и сдать паспорта. И Дубовой, и его защитники от комментариев после судебного заседания отказались.

Напомним, в деле по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода "Краян" за вдвое завышенной цене в 2016 году появилось четверо подозреваемых: экс-депутат Килийского райсовета Одесской области Анатолий Коломиец, депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, экс-нардеп Александр Дубовой и помощницы мэра Одессы Геннадия Труханова Алена Попова.