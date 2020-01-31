Фото: Катерина Петренко

Сегодня Высший антикоррупционный суд продолжит избирать меру пресечения одному из фигурантов дела о заводе "Краян" - экс-нардепу Александру Дубовому.

По версии следствия, Дубовой был инициатором и организатором схемы по завладению более 92 миллионами гривен из бюджета Одессы, путем покупки обанкротившегося завода "Краян" по вдвое завышенной цене в 2016 году.

"Во время обыска на улице Мичурина, 54а найдено достаточно документов в подтверждение его причастности к совершенному преступлению. Определенные объекты хозяйствования руководствовались от Дубового: две фирмы-нерезиденты ООО "Настер", ООО "Велтон Групп", ООО "Девелопмент Элит", причастных к перепродажи админздания "Краян", - сообщил от время заседания 30 января прокурор Валентин Мусияка.

Фото: Катерина Петренко Прокурор САП Валентин Мусияка

Детективы НАБУ нашли в столичном офисе Дубового во время обыска более 250 документов, касающихся хозяйственной деятельности ХК "Краян". Эти документы доказывают, что подозреваемый экс-нардеп руководил и искусственным банкротством краностроительного предприятия, и перепродажей его активов, в том числе админздания. Часть документов предоставили суду.

Фото: Катерина Петренко

Прокуроры подали ходатайство об избрании меры пресечения Дубовому в виде залога в 30 млн грн.

Дубовой свою причастность возразил, заявляя, что бумаги найдены в адвокатском объединении, которое ему якобы не принадлежит.

30 января ВАКС также выбирал меру пресечения другому подозреваемому по делу - депутату Одесского областного совета Олегу Бабенко, которого подозревают в организации и координации других соучастников коррупционной аферы.

По версии следствия, контроль за международной фирмой-прокладкой "Настeр" осуществляла группа лиц во главе с Дубовым, куда входил и Бабeнко. Эта фирма и купила имущественный комплекс "Краян" за 11 млн грн. Как отметил прокурор, в 2016-м именно в Дубового возник умысел в результате продажи "Краян" по вдвое завышенной цене, чтобы завладеть средствами из бюджета горсовета.

Фото: Катерина Петренко Подозреваемый Бабенко и его адвокаты

Фото: Катерина Петренко

"В 2016-м ко мне обратился директор "Дeвeлопмeнт Eлит". Мы не были знакомы, но после разговора мeня заинтересовало. Я им посоветовал адвокатов и экспертов, к которым они могут обратиться. Это было после купли-продажи "Краяна", когда деньги были заблокированы", - сказал в суде Бабенко.

Сторона обвинения подала ходатайство об избрании для Бабенко меру пресечения в виде залога в 20 млн. грн. Однако, суд вернул ходатайство детективу Маркевичу. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует это решение.

Напомним, 29 января ВАКС назначил 420 тыс грн залога для третьего фигуранта дела - предполагаемого пособника в схеме, экс-депутата Килийского районного совета Одесской области Анатолия Коломийца. По версии прокуратуры, фигурант, в частности, выполнял указания Дубового, скрывал от детективов НАБУ проведения косметического ремонта админздания к продаже Одесского горсовета, привлек и контролировал директора фиктивной фирмы "Девелопмент Элит" Петра Загодиренко, на счет которого и были перечислены 92 млн грн из одесской казны .

Фото: Катерина Петренко Подозреваемый Коломиец

Четвертая подозреваемая по делу - помощница Труханова Алена Попова - скрывается. По версии следствия, на момент совершения преступления она была пособница, представительницей группы лиц, которые имели влияние на ряд должностных лиц Одесского городского совета. Во время обыска детективы НАБУ изъяли у нее "черную бухгалтерию" Одесского горсовета. Поповой САП попросит содержания под стражей.