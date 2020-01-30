Шевченковский райсуд Киева перешел к стадии дебатов по делу подозреваемого в госизмене полковника Ивана Безъязыкова. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Заседание назначено на 14 февраля (15:30).

Фото: Мария Лебедева

Сегодня состоялся перекрестный допрос полковника Безъязыкова.

"Я ничего того, что указано в обвинительном акте, не делал. Моей вины тут нет", - сообщил он во время процесса.

Во время допроса, отвечая на вопрос адвоката Виталия Титыча, Безъязыков подробно рассказал обстоятельства взятия его в плен. По его словам, в 2014 году ресурсов и людей было критически мало для того, чтобы полноценно осуществлять отпор и осуществлять разведку по линии боевых действий.

Фото: Мария Лебедева Адвокат Олег Веремеенко

Фото: Мария Лебедева

13-14 августа 2014 года в Степановке прошел бой с человеческими потерями.

Начальник штаба полковник Ромыгайло отдал устный приказ Безъязыкову выдвинуться в Степановку и провести переговоры о том, чтобы забрать своих раненых и убитых. В Степановке группу взяли в плен.

В течение двух лет Безъязыков попадал из одного подвала в другой, встречая там украинских военных. Когда все-таки его освободили, он дал показания СБУ. Однако уже через пару месяцев к нему нагрянули с обыском те же правохранители, с которыми он контактировал, и увезли на допрос, а потом в СИЗО.

Фото: Мария Лебедева

Фото: Мария Лебедева Дочь Безъязыкова Елена

Также он рассказал, что боевик с позывным «63», который работал до 2014 года украинским судьей, и еще один боевик с позывным «Хмурый» пытались его всячески компрометировать, возили с собой повсюду, поэтому с боевиком его увидел один из свидетелей - Косинский.

«Ситуация с Косинским - провокация, чтобы Косинский вернулся и рассказал, что он меня видел у «Хмурого», - рассказал Безъязыков. Ранее на допросе Косинский подтвердил, что видел обвиняемого, но тот не вербовал его.

Никакого оружия Безъязыкову, по его словам, не выдавали и всюду он находился под строжайшим контролем боевиков. Связь с семьей тоже осуществлялась под их контролем, и во время общения с женой и после возвращения домой Безъязыков понял, что с его аккаунта боевики общались с женой от его имени и пытались выманить ее туда, где находились сами.

Кроме того, за все время короткого досудебного расследования с Безъязыковым провели всего одно следственное действие - опознание «Хмурого». Также он подробно рассказал, что во время следствия ему неоднократно намекали, что он должен признаться, что работал в разведке т.н. «ДНР», и тогда он получит только условный срок.

Адвокаты Безъязыкова считают дело сфабрикованным, а обвинение - ложным.

Дело попало в суд в конце 2016 года. Безъязыкову предъявлено подозрение в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ).