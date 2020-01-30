ВАКС отправил запрос в Германию о вручении повестки Онищенко

Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко.

Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание, говорится в сообщении на странице ВАКС в Facebook.

"Соответствующее решение коллегия ВАКС приняла 23 января. Также суд ожидает решения Германии о выдаче задержанного обвиняемого в Украину", - уточнили в суде.

Напомним, Высший антикоррупционный суд разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

3 декабря Онищенко был задержан в Германии, затем стало известно, что решения об экстрадиции он будет ждать под стражей.