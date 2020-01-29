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Фигурантке дела "Золотого мандарина" назначили залог 631 тыс. гривен

Производство касается возможного отмывания денег окружением Логвинского.

Фигурантке дела "Золотого мандарина" назначили залог 631 тыс. гривен
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд 28 января избрал меру пресечения первому фигуранту в деле компании "Золотой мандарин ойл".

Как сообщает пресс-служба ВАКС, подозреваемой, имя которой не называется, назначили залог в размере 630,6 тыс. гривен. Ее действия квалифицировали по ч.5 ст.191 (хищение) и ч.3 ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.

Всего по делу "Золотого мандарина" проходят шесть человек: бывший уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ Борис Бабин (суд отказался избрать ему меру пресечения), бывший первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая, три человека из окружения бывшего народного депутата Георгия Логвинского и неуказанный бенефициар частной компании.

Дело касается выплаты государством 54,179 млн гривен компании "Золотой мандарин ойл" за 41 тыс. тонн мазута, которые в 2000-х годах были переданы на хранение "Киевэнерго" и не были возвращены. После обращения в Европейский суд по правам человека "Золотой мандарин" получил за мазут деньги, но в НАБУ считают, что компания скрыла от суда часть обстоятельств дела и получила компенсацию незаконно.

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