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Ионова: Чорновол сломала ногу в ГБР

"Вчера наложили гипс. Сломан сустав и порваны связки".

Ионова: Чорновол сломала ногу в ГБР
Фото: nfront.org.ua

Бывший депутат Верховной Рады Татьяна Чорновол сломала ногу в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщила нардеп Мария Ионова.

"Вчера наложили гипс. Сломан сустав и порваны связки, боли страшные, сделала ночью МРТ Таня. Сейчас идет в больницу, будут решать, как дальше", - написала Ионова в фейсбуке.

Она заявила, что намерена отправить депутатский запрос по поводу "неправомерный действий неизвестных лиц в ГБР".

"Надеюсь, что неотвратимость наказания за преступления (которую "слуги" так "сладко" обещали всему миру в Давосе) будет продемонстрирована в этом деле, а нарушители закона и титушки, которые сломали ногу Татьяне Чорновол в помещении ГБР на глазах журналистов, будут наказаны", - написала Ионова.

Напомним, что 28 января Чорновол проникла на охраняемую территорию ГБР через забор с колючей проволокой, чтобы попасть на пресс-конференцию первого замдиректора Бюро Бабикова. Там она попробовала бросить мобильный телефон в замдиректора ведомства, после чего ее силой вывели из помещения.

Александр Бабиков до назначения в ГБР работал в юридической фирме Aver Lex, которая работает на Виктора Януковича. Бабиков заявил, что лично он не представлял интересы экс-президента, но в прокуратуре его слова опровергли.

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