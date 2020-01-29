Госбюро расследований требует от СМИ опровергнуть информацию о муже Венедиктовой

Ранее в СМИ появилась информация, что муж врио главы бюро влияет на политику ГБР и проводит собеседования.

Государственное бюро расследований требует от СМИ опровергнуть информацию о влиянии мужа и.о. главы ГБР Ирины Венедиктовой на работу бюро.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"28 января 2020 в некоторых средствах массовой информации появилась статья о вмешательстве супруга и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой в работу ГБР. В частности, на сайте издания "Украинская правда" размещена статья «Муж Венедиктовой влияет на политику ГБР и проводит собеседования - источник», которая впоследствии была распространена другими СМИ со схожими названиями и с аналогичным содержанием", - говорится в публикации.

ГБР требует от средств массовой информации, которые распространили эту информацию, сделать официальное опровержение. В случае отказа опровергать эту недостоверную информацию в Бюро обещают обратиться в суд.

Также отмечается, что указанная информация негативно влияет на репутацию ГБР.

"Расцениваем публикацию такой недостоверной информации, как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов и подрыва общественного доверия к Государственному бюро расследований и авторитету его руководителя", - говорится в сообщении.