Еврокомиссар по политике соседства посетит Киев

Европейский комиссар по вопросам политики соседства и политики расширения Оливер Вархейи посетит Украину 11-12 февраля.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам 6-го заседания Совета ассоциации "Украина - ЕС".

Вархейи поблагодарил премьер-министра Алексея Гончарука за проведенные реформы.

"Я также буду проверять эти реформы на месте, когда я с радостью посещу Киев 11-12 февраля", - сказал он.

В частности, еврокомиссар отметил судебную реформу и реформу децентрализации.

Вархейи сообщил, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать реформы в Украине.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов выделить Украине €500 млн.