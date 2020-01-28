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Еврокомиссар по политике соседства посетит Киев

Вархейи намерен проверить проведенные в Украине реформы.

Еврокомиссар по политике соседства посетит Киев
Оливер Вархейи
Фото: eurointegration.com.ua

Европейский комиссар по вопросам политики соседства и политики расширения Оливер Вархейи посетит Украину 11-12 февраля.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам 6-го заседания Совета ассоциации "Украина - ЕС".

Вархейи поблагодарил премьер-министра Алексея Гончарука за проведенные реформы.

"Я также буду проверять эти реформы на месте, когда я с радостью посещу Киев 11-12 февраля", - сказал он.

В частности, еврокомиссар отметил судебную реформу и реформу децентрализации.

Вархейи сообщил, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать реформы в Украине.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов выделить Украине €500 млн.

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Источник: "Украинские новости"
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