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Евросоюз выделит Украине 26 млн евро на поддержку сельского хозяйства

Соответствующее соглашение подписано в Брюсселе.

Евросоюз выделит Украине 26 млн евро на поддержку сельского хозяйства
Фото: EPA/UPG

Европейский Союз выделит Украине 26 млн евро на поддержку сельского хозяйства и малого фермерства.

Соответствующее соглашение в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Оливер Варгеи, информируетРадіо Свобода.

В частности, эти средства пойдут на "укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечения доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ".

Верховная Рада 13 ноября проголосовала в первом чтении за проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Открытие рынка земли поддерживают западные организации, в частности, Международный валютный фонд и Европейский суд по правам человека. Продажа сельскохозяйственной земли в Украине пока официально запрещена.

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