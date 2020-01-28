Від трудового рабства до гнучкого ринку праці, який нарешті вийде з тіні. Що тільки не кажуть про урядовий законопроект про працю, який розробляло міністерство розвитку економіки. LB.ua розповідає про найцікавіші новації, які чекають на ринок праці.

