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4 новації у трудовому кодексі, які вас шокують. Відеоблог Діани Буцко

Від трудового рабства до гнучкого ринку праці, який нарешті вийде з тіні. Що тільки не кажуть про урядовий законопроект про працю, який розробляло міністерство розвитку економіки. LB.ua розповідає про найцікавіші новації, які чекають на ринок праці.

Діана Буцко Діана Буцко , Журналістка
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