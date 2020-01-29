Офис ​Генпрокурора предупреждает о мошенниках, действующих от имени его руководства

Аферисты звонят от имени замгенпрокурора в другие учреждения и вымогают взятки.

Офис Генерального прокурора предупреждает украинцев о мошенниках, которые действуют под видом его руководства.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора сообщает о попытках неизвестных лиц от имени руководства Офиса Генерального прокурора требовать от должностных лиц совершать незаконные действия, вероятно, для дискредитации деятельности Офиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аферисты от имени заместителя генпрокурора звонят будто бы из его приемной в другие учреждения с вымогательством взяток, через телефонные звонки или смс-сообщения "пытаются побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, выражают предложений людям «решить» кадровые вопрос в правоохранительных органах и т.п.".

"Обращаем внимание, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только предусмотренным законом способом. Просим сообщать о таких незаконных требованиях в Офис Генерального прокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Киева на днях завершила расследование в отношении двух мошенников, которые подстрекали руководителя госпредприятия к даче боле $80 тыс. взятки якобы для Министерства агрополитики. Их задержали в феврале прошлого года.

В ноябре 2019 года в столице второй раз задержали "продавца" связей в Офисе президента.