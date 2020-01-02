В Украине начал работу Офис генпрокурора вместо ГПУ

После аттестации, структура будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

В четверг, 2 января, в Украине начал работу Офис генерального прокурора.

Об этом говорится в приказе №351 генпрокурора Руслана Рябошапки, передают "Українськi Новини".

"Приказываю: 1. Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в документе, который был обнародован в газете "Голос Украины" 24 декабря 2019 года.

Напомним, Верховная Рада создала Офис генерального прокурора 19 сентября.

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект о реформе прокуратуры. Теперь, после после проведения аттестации прокуроров, структура будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

Максимальное количество сотрудников прокуратуры сокращается с 15 тыс. до 10 тыс. Генпрокурору предоставляются полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений. Генпрокурором может быть лицо с высшим юридическим образованием.