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"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой

"Лысый глупец" Кошевой снова спел об экс-главе Нацбанка.

Студия "Квартал 95" выложила в Youtube полную версию "извинения" перед Валерией Гонтаревой за издевательскую песню о ее сгоревшем доме.

Актер "Квартала" Степан Казанин, представляя выступление, заявил, что предыдущий номер "наделал шороху, прям фурор произвел" и "не оставил равнодушным не только никого в нашей стране, но даже в Лондоне", намекая на нынешнее место жительства Гонтаревой.

После этого на сцену вышел Евгений Кошевой, Александр Пикалов в роли Игоря Коломойского и хор мужчин, загримированных под Коломойского.

"Валерия Алексеевна, простите. Мы ни в коем случае не хотели смеяться над тем, что у вас сгорел дом. Мы просто хотели вам сообщить, что он у вас сгорел. Просто мы видели вашу декларацию и поняли, что вы этого не заметите", - сказал в начале номера Кошевой.

После этого между ним и Пикаловым-Коломойским состоялся такой разговор:

  • Кошевой: Обещаем, что больше не будем шутить над чужим горем.
  • "Коломойский": А шо за горе? И почему оно чужое? Валерия Гонтарева - это наше общее горе.
  • Кошевой: Игорь Валерьевич, пожалуйста, я вас очень прошу, не надо сейчас.
  • "Коломойский": А шо, сильно песня зацепила?
  • Кошевой: Сильно.
  • "Коломойский": А как вы хотели?
  • Кошевой: Хотели не так сильно.

Также Кошевой спел песню со словами:

"Горіла совість, палала,

Бо заспівав в Кварталі я

Пісню, як хата горіла.

Усі канали палали,

Навіть канал Discovery,

ICTV, Прямий, NewsOne -

Більше ж проблем у нас нема.

В жінки прошу пробачення,

Нову збудуєм дачу вам,

Гроші зберем на карточку,

На Дельта Банка карточку.

Те, що лунала пісня ця,

Вибачте лисого глупця.

Во ім'я сина і отця

Пресвята погорілиця".

Напомним, что ночью 17 сентября 2019 года в селе Гореничи под Киевом сгорел дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

"Квартал" на это отреагировал концертным номером, в котором Евгений Кошевой с хором имени Верьовки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала". Номер вызвал большой резонанс в соцсетях и СМИ.

"Квартал" заявил, что "имеет полное право на юмор и сатиру" и продолжит заниматься своим делом, а также поднял на смех министра культуры Владимира Бородянского и министра экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали номер.

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