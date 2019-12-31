Газовый договор с Россией является частью системы отбеливания РФ, - "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность" считает газовый договор, который с Россией подписала Украина, "частью системы отбеливания РФ, которую вводит нынешняя власть". В связи с этим в "ЕС" требуют не допустить свертывания международных судебных процессов против Российской Федерации и ее субъектов, в частности относительно возвращения крымских месторождений. А также ввести запрет на прямые поставки в Украину российского газа и продолжить координацию усилий с международными партнерами по недопущению построения «Северного потока-2». Об этом говорится в заявлении партии.

"Помогая России избежать ответственности за сбивание пассажирского самолета рейса MH17, нынешняя власть выдает ей Владимира Цемаха. Прикрывая организаторов преступлений Януковича, в частности против Майдана, и терактов в украинских городах - отдает России беркутовцев и террористов. Такая политика умиротворения агрессора ставит под угрозу наложения на него международных санкций и ведет к выходу Кремля из-под ответственности за агрессию", - считают в "Европейской солидарности".

Там уверены, что Украина имела исключительно сильную позицию на газовых переговорах с Россией и что выигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже и четкая перспектива выигрыша по иску 2018 ставили «Газпром» на грань дефолта. Но по принятым условиям, говорят в "ЕС", Украина не только отказывается от многомиллиардных штрафов, ареста имущества «Газпрома» в рамках ответственности России по соглашению 2009 года, но и фактически дает согласие на достройку газопроводов в обход своей территории.

"С 2021-го года принят гарантированный объем транзита только в 40 млрд кубометров газа - это то, что Россия изначально предлагала через западных партнеров как свою позицию. Это ставит под сомнение перспективу дальнейших санкций. Не только не решены - даже не поставлены публично вопросы возвращения Россией незаконно захваченных крымских месторождений. Зато открыта перспектива прямых поставок российского газа в Украину и использования его как рычага давления на нашу страну и вмешательства в украинские дела", - резюмировали в "ЕС".