Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет (обновлено)
Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет (обновлено)
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Ненужная передышка
Ненужная передышка
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
ГлавнаяПолитика

Из Конституции исчезла депутатская неприкосновенность

Вступила в силу новая редакция статьи 80.

Из Конституции исчезла депутатская неприкосновенность
Фото: Макс Требухов

С 1 января в Украине вступила новая редакция статьи 80 Конституции без упоминания в ней депутатской неприкосновенности.

До сегодняшнего дня эта статья гарантировала депутатам Верховной Рады неприкосновенность; они не несли юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету); а также не могли быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Первая и третья часть статьи 80 теперь утратили силу.

С Нового года действует такая редакция: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Упоминания о депутатской неприкосновенности из других законов убрали 18 декабря 2019 года. Однако, по оценке обозревателей, это было сделано таким образом, что де-факто неприкосновенность осталась в силе и только укрепилась. Теперь открыть дело против депутатов можно только с разрешения генерального прокурора, он же будет разрешат или не разрешать задерживать и арестовывать нардепов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также