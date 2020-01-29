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​В январе 359 нардепов посетили все шесть пленарных заседаний Рады, - КИУ

Самые высокие показатели посещаемости у "Европейской солидарности" и "Слуги Народа".

​В январе 359 нардепов посетили все шесть пленарных заседаний Рады, - КИУ
Фото: Lb.ua

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады в январе 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ в фейсбуке.

"Депутаты продемонстрировать достаточно высокие показатели присутствия на заседаниях. Так, сразу 359 народных депутатов посетили все шесть пленарных заседаний в январе. Для сравнения: в декабре 2019 все заседания за месяц посетили лишь 240 депутатов, в ноябре 2019 года - 299", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди фракций и парламентских групп самые высокие показатели посещаемости у "Европейской солидарности" и "Слуги Народа". В среднем на пленарных заседаниях в январе присутствовали 80% депутатов ЕС и 79% "Слуг".

Немного ниже показатели присутствия у группы "Довира", 74% депутатов которой были зарегистрированы на заседаниях. В среднем посещали заседания 72% депутатов ВО "Батькивщина" и 71% депутатов "Голоса".

Самый низкий показатель посещаемости - у фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (в среднем присутствуют 67% фракции) и группы "За будущее" (59% депутатов).

Напомним, ранее КИУ назвал страны, в которые украинские депутаты чаще всего ездят за опытом.

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