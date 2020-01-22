​Закон о рынке земли могут принять в начале февраля, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" рассчитывает на это с учетом последних внесенных правок в законопроект.

Верховная Рада в начале февраля может проголосовать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщил в фейсбуке глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Думаю, в начале февраля проголосуем (закон о земле, - ред.) в Раде, и рынок земли, наконец, появится", - сказал он в среду в кулуарах Украинского дома в Давосе.

По словам Арахамии, он рассчитывает на это с учетом последних внесенных правок в законопроект.

Напомним, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта и рекомендовал его к принятию.

Раннее Арахамия говорил, что правки к законопроекту о земле могут заблокировать работу Рады на 3-4 месяца