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Зеленский назвал своей целью вывести Украину в региональные лидеры

Зеленский назвал своей целью вывести Украину в региональные лидеры
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина при достаточных инвестициях может стать новым региональным лидером в Восточной и Центральной Европе.

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы программируем себя на позитивное мышление. Мы программируем себя на амбициозные задачи. Какой, по вашему мнению, является задача для страны, потерявшей часть своей территории и далеко не самой богатой на Старом Континенте? Стать лидером Восточной и Центральной Европы. Считаете это невозможным?"- сказал Зеленский.

По его мнению, это амбициозная, но выполнимая задача.

"Многие мировые единороги [компании, стоимостью больше $1 млрд] начинались с сумасшедших идей несколькими сотрудниками с офисами в собственном гараже. So nothing is impossible", - сказал он.

Зеленский отметил, что за последние годы Украина сделала несколько шагов назад, но новая власть расценивает это как место для разгона.

"У нас есть все, чтобы стать успешной страной. Благоприятные климатические условия. Очень выгодное географическое расположение. Неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал. И наш самый ценный ресурс - невероятно креативные и очень талантливые люди. У нас пока что нет только двух вещей: первое - другого варианта, кроме как быть успешным, и второе - нет достаточного инвестирования", - сказал он.

"Мировая экономика, находящаяся на грани нового глобального кризиса, требует экономического чуда. Украина - именно то место, где случаются чудеса. И моя цель - чтобы рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Так что присоединяйтесь", - добавил Зеленский.

По его словам, Украина сегодня является "недоинвестированной и недолюбленной" и призвал инвесторов не повторять ошибку генерального директора Excite Джорджа Белла, упустившего в 1999 году возможность купить Google з миллион долларов.

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