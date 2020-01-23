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Правоохранители провели обыски в Одесской ОГА

Расследование касается возможного присвоения и растраты бюджетных средств.

Правоохранители провели обыски в Одесской ОГА
Одесская ОГА

Правоохранители провели обыски в Одесской областной государственной администрации.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

"В ходе санкционированных обысков в помещениях обладминистрации и по месту жительства чиновников (фигурантов расследования) изъяли необходимую документацию, черновые записи и компьютерную технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование проводится относительно возможного присвоения и растраты бюджетных средств должностными лицами ОГА.

"Проверяется информация о хищении средств, выделенных для проведения мероприятий по международному сотрудничеству, в том числе путем фиктивного трудоустройства лиц в субъектах хозяйствования, привлеченных к обслуживанию этих мероприятий", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 9 декабря прошлого года Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Одесской мэрии.

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