Кабмин намерен создать Единый реестр украинцев

Правительство намерено создать этот реестр за один-два года из многих реестров.

В процессе презентации результатов предварительной переписи населения министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что правительство намерено за один-два года создать Единый реестр украинцев.

"Я надеюсь, что на протяжении одного-двух лет мы сможем довести до ума большой проект по запуску Единого реестра украинцев, который будет верифицирован и наполнен одновременно с многих реестров. А сейчас у нас каждый реестр живет своей жизнью", - отметил Дубилет.

Министр также сообщил о надежде, что в следующем году сможет каждый день отвечать на вопрос, сколько людей находится в Украине.

Напомним, сегодня Дубилет презентовал в Кабмине результаты предварительной переписи населения. Согласно им, население Украины составляет 37,289 млн человек, однако это только те, кто физически находится в стране. При этом, население Киева составляет 3,7 миллиона жителей.

Если распределять жителей по полу, согласно подсчетам Кабмина, получилось 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин.