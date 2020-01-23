Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции от Transparency International

Место Украины отражает сворачивание реформ в последние два года.

Международная антикоррупционная организация Transparency International в четверг обнародовала результаты исследования "Индекс восприятия коррупции-2019", в котором Украина заняла 126-е место среди 180 стран мира.

Отчет опубликован на сайте организации.

По сравнению с предыдущим годом Украина потеряла два балла по 100-балльной системе (больше баллов - выше место) и шесть позиций.

Фото: ti-ukraine.org

Оценка Украине формировалась на основании 9 разных исследованиях. Три показали незначительный рост, три - нулевую динамику, а три - снижение.

Они учитывают два последних года, когда в Украине фактически произошло сворачивание процесса реформ и борьбы с коррупцией.

Самый большой минус - 13 пунктов в исследовании Global Insight Country Risk Ratings. Речь идет о риске, что люди и компании в стране столкнутся со взяточничеством или другими коррупционными практиками ведения бизнеса, от получения крупных контрактов в повседневной работы.

"Следует учитывать, что как и другие рейтинги, CPI может достаточно медленно отображать фактические изменения по стране - иногда нужно несколько лет. Когда государства активно борются с коррупцией, тем их результат даже ухудшается, потому что начинает проливаться светло на коррупционные сделки и скандалы", - отмечает Transparency International.

Первые места в рейтинге восприятия коррупции занимают Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), последние - Сомали (9 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сирия (13 баллов).

Фото: transparency.org

Все соседи Украины, кроме России, находятся выше в рейтинге. Польша на 41 месте (58 баллов), Словакия - на 59-м (50 баллов), Беларусь - на 66-м (45 баллов), Венгрия и Румыния - на 70-м (44 балла), Молдова - на 120-м (32 балла), Россия - на 137-м (28 баллов).

Фото: transparency.org