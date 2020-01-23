Депутаты Вепрховной Рады посетили Всемирный экономический форум в Давосе за счет "Украинского дома", соучредителем которого является украинский олигарх Виктор Пинчук.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как известно, 21 января в Давосе стартовал Всемирный экономический форум, ключевыми темами которого стали изменения климата, развитие бизнеса в условиях технологических и социальных перемен и многое другое. На мероприятии присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, а также более 20 нардепов.

"За спонсорские средства. Ukrainian House. Это коллаборация нескольких инвестиционных фондов, донорских организаций", - ответил на вопрос о финансировании поездки глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

При этом он подчеркнул, что личных договоренностей о спонсировании поездки у него ни с кем не было.

Депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько не захотела отвечать на вопрос о финансировании поездки.

"Я ответила. Да, это официальная командировка. Есть официальная информация у нашего руководства. … Я не могу знать все детали свои командировок", - сказала она.

Некоторые депутаты заявили, что поездку им пришлось частично оплачивать самостоятельно.

Напомним, ранее президент Зеленский посетил Украинский дом в Давосе и поблагодарил за "продвижение нашей страны в мире".