Зеленский: Украина ведет переговоры об освобождении всех пленных на оккупированных территориях и в РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России.

Об этом он рассказал в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украицев, находящихся на территории России", - отметил Зеленский.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

Позже у Зеленского заявили, что следующий обмен может произойти уже этой зимой.