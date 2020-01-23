Давос 2020: Трамп, Гретта и российские «сантехники». День первый
Давос 2020: Трамп, Гретта и российские «сантехники». День первый
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем
Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем
Работницы Уманского горсовета пожаловались в ВР на нардепа Яценко из-за "давления по половому признаку"
Работницы Уманского горсовета пожаловались в ВР на нардепа Яценко из-за "давления по половому признаку"
Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Зеленский: Украина ведет переговоры об освобождении всех пленных на оккупированных территориях и в РФ

Список имен согласовала Контактная группа в Минске.

Зеленский: Украина ведет переговоры об освобождении всех пленных на оккупированных территориях и в РФ
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России.

Об этом он рассказал в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украицев, находящихся на территории России", - отметил Зеленский.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

Позже у Зеленского заявили, что следующий обмен может произойти уже этой зимой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также