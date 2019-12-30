Поіменно. Хто повернувся в рамках обміну полоненими? (Оновлюється)

LB.ua розповідає, що на сьогоднішній день відомо про звільнених. Інформація частково взята із сайтів так званої «ЛНР», оскільки тільки вони писали про «зрадників республіки» та «шпіонів», як там називали затриманих українців.

За словами представниці Тристоронньої контактної групи в Мінську Валерії Лутковської, в полоні бойовиків залишається майже 300 українців. Також, за даними Центру громадянських свобод, у Росії перебуває 87 українських політв’язнів ,в тому числі незаконно ув’язнені кримські татари.

Вчора, 29 грудня, а рамках обміну із полону бойовиків повернулось 76 українці – 64 цивільних мешканці і 12 військових. В Росію та на окуповані території України повернулось 124 людини. 22 відмовились повертатись і залишились в Україні.

Едуард Алоян (псевдонім “Ширім”)

Фото: donpress.com Едуард Алоян

Житель м. Алчевськ (окупована частина Луганської області). 11 червня цього року “Верховний суд ЛНР” засудив його до 12-ти років позбавлення волі за “державну зраду” - ніби-то шпіонаж для Збройних сил України. Його завербували на КПП “Горлівка-Майорськ”. Чоловіка звинуватили в перевезенні зброї і вибухових речовин для українських диверсійно-розвідувальних груп.

Віталій Буянов

Житель міста Алчевськ, був засуджений бойовиками “ЛНР” до 12-ти років позбавлення волі за “державну зраду”. Чоловік нібито передавав українським військовим “дані про радіочастоти підрозділів “Національної поліції ЛНР” та відомості військового характеру”.

Звільнений з полону бойовиків Віталій Буянов розповів, що його засудили на окупованих територіях за "інакомислення" — ми поспілкувалися з ним на КПВВ, де відбувається обмін полонених pic.twitter.com/W6LYrDBu0A — hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019

У полоні бойовиків Віталій Буянов провів 4,5 роки. Після звільнення у коментарі журналістам, що вірив у звільнення: “Хай не сьогодні, хай через тиждень, але воно буде, бо держава своїх громадян не залишить”.

Вікторія Вороніна

24-річна жителька Луганська. 2-го лютого 2019 року її засудили за “шпіонаж на користь України” до 12-ти років. Дівчина нібито повідомляла про соціально-політичну ситуацію в “ЛНР”, а також “вела активну діяльність в соцмережах по дестабілізації ситуації в “республіці” на користь політичного режиму в Україні”.

Жінка “визнала” свою вину, зазначивши: “Для мене це (покарання – LB.ua) більш, ніж достатньо. Тому що в мене росте дитина, без матері, це абсолютно того не було варте”.

Тетяна Горбулич (позивний “Таміла”)

Фото: скрин Тетяна Горбулич

Жителька міста Щастя, 41 рік. Горбулич була затримана бойовиками “ЛНР” 7-го червня 2018-го при “передачі грошей співробітнику “МГБ” за надання відомостей про особовий склад правоохоронного відомства республіки”. Жінку засудили за “державну зраду” та “шпіонаж” до 20-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У відеозізнанні Тетяна Горбулич підтвердила, що збирала інформацію про “силові структури “ЛНР” та передавала їх співробітнику СБУ Івану Божченку, який нібито завербував її у 2016-му році.

Володимир Данильченко

Був затриманий бойовиками “ЛНР” у травні 2017-го як як член диверсійно-розвідувальної групи СБУ.

Володимир Данильченко входить до групи 16-ти українців: Сергія Іванчука, Івана Дєєва, Івана Катишева, Володимира Змитровича, Алі Літвіна, Руслана Донича, Василя Сапронова, Івана Зотова, Михайла Поповича, Максима Перепелиці, Павла Стрельникова, Анни Капітанової, Наталії Савченко, Наталії Іванової та Олександра Данильченка, яких звинуватили в “ЛНР” у здійсненні терактів, а також вбивствах “Гіві”, “Мотороли” і Захарченка на території “ДНР”. У червні 2019-го групу “воєнний суд ЛНР” засудив 16-х українців від 11-ти до 20-ти років позбавлення волі.

Олександр Данильченко

Один із затриманої групи 16-х українських “диверсантів”, яких бойовики “ЛНР” звинувачували в терактах. Був затриманий 17-го лютого 2017 року в окупованому Луганську.

Після звільнення розповів журналістам про полон: “Били, катували, але недовго. Коли зрозуміли, що вся інформація видана, у нас її не сильно багато і було, тоді вже відправили до в’язниці після 15 місяців підвалів “МГБ”. І ось, ми тепер в Україні, вдома”.

Іван Дєєв (позивний “Зона”)

Військовослужбовець 8-го полку спецпризначення Збройних Сил України. Дєєв перебував у полоні бойовиків “ЛНР” з лютого 2017 року. Дєєв зізнався, що “спеціальною підготовкою диверсійно-терористичних груп в Україні займаються кадрові військові з країн НАТО”. Входив до групи 16-х “диверсійників”.

Фото: Офис Президента Сергій Іванчук та Іван Дєєв

Юрій Євтушок

Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади. Родом з міста Любомль (Волинська область). 26-го травня 2018 року Євтушка та його напарника Яківа Веремийчика захопили в полон бойовики “ЛНР” нібито через те, що ті хотіли перейти в “сіру зону”.

Валентина Єременко – немає інформації.

Сергій Іванчук (позивний “Фугас”)

Майор 8-го полку спецпризначення ЗСУ, був у полоні в Луганську з лютого 2017-го. Бойовики “ЛНР” звинуватили Іванчука в підриві автомобіля начальника “Народної міліції ЛНР” Олега Анащенко. Його засудили до 20-ти років ув’язнення.

Звільнений з полону бойовиків український військовий Сергій Іванчук розповів, що йому дали там 25 років в'язниці. В яких умовах утримували та як ставилися — розповідати відмовився. Ми поспілкувалися з ним на місці обміну pic.twitter.com/2WzHUMx91O — hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019

Вдома на чоловіка чекає дружина Вікторія та двоє доньок.

Вадим Завадський – інформації немає

Іван Катишев (позивний “Кацо”)

Екс-співробітник МВС, перебував у полоні бойовиків “ЛНР” майже три роки. Він нібито перевозив вантаж, а також зброю та боєприпаси, для працівників СБУ, які проводили спецоперації в “ДНР” та “ЛНР”.

Фото: EPA/UPG Іван Катишев з матір'ю

Іван Катишев також входить до групи 16-х українців, яких звинувачували в терактах і вбивствах на території самопроголошених республік.

Роман Коркішко (позивний “Карлсон”)

У серпні 2019-го жителя Алчевська Романа Коркішко засудили до 12-ти років позбавлення волі за співпрацю з СБУ. Чоловік здійснював пасажирські перевезення через лінію зіткнення. Зокрема перевозив з території України посилки, які “містять предмети, необхідні для проведення контррозвідувальних заходів”, а також “здійснював підбір приміщень для проживання агентів СБУ”.

Анастасія Мухіна

Фото: facebook/Офіс Президента України 70-річна пенсіонерка Анастасія Мухіна, звільнена з полону «ЛНР»

70-річна мешканка Луганська. Місцеві бойовики захопили її в полон 8-го лютого 2018 року, після того як жінка на сусідньому будинку прикріпила наліпку: “Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!”.

Під час обшуку в її квартирі знайшли листівки з гербом України, синьо-жовту стрічку, два електродетонатори, один мінний детонатор, п’ять тротилових шашок та кілограм пластиту.

Денис Олійник (псевдонім “Денчик”)

Житель м. Кіровськ (окупована територія “ЛНР”). 11-го липня 2019 року “Верховний Суд “ЛНР” засудив Олійника до 12-ти років позбавлення волі за “постачання вибухових речовин”. Олійник, нібито, за завданням СБУ місця для саморобних вибухових пристроїв.

Олександр Пауков – інформації немає.

Денис Секацький (псевдонім “Швед”)

33-річний мешканець Луганська, “засуджений” бойовиками до 12-ти років позбавлення волі за шпіонаж. Секацький нібито фотографував ділянки “кордону” між “ЛНР” та Росією, фіксував прибуття колон із гуманітарною допомогою та передавав працівникам СБУ списки “державних” номерів автомобілів за допомогою Viber.

Валерій Семенов

61-річний житель смт. Слов’яносербськ. У квітні його звинуватили в “державній зраді” та засудили до 13-ти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Фото: Макс Левин Валерій Семенов (крайній зліва)

Вчора, після звільнення, Валерій Семенов розповів про своє перебування в “МГБ ЛНР”, де зазначив, що бойовики перебувають під повним контролем російських спецслужб: “Як би Путін не казав, що “наших там немає”, то все брехня. Вони повністю все контролюють”.

Анатолій Семеренко

Фото: facebook/Офіс Президента України Анатолий Семеренко, звільнений з полону «ЛНР»

Був затриманий бойовиками “ЛНР” у серпні 2016-го. Його звинуватили в співпраці зі Службою безпеки України та “засудили” до 12-ти років. Чоловік нібито спочатку служив в “ЛНР”, потім виїхав на підконтрольну територію, а коли повернувся, то захотів служити в “Народній міліції ЛНР”.

В аеропорту Бориспіль, Семерко радісно зазначив журналістам: “Я вдома, на своїй батьківщині”.

Олена Сорокіна

Мешканка м. Первомайськ (окупована частина Луганської обл.), викрадена бойовиками “ЛНР” 30-го жовтня 2018 року. Жінка була власницею зоомагазину “Улюблений”, її звинуватили у співпраці з українськими спецслужбами та відправили в “підвал”.

Фото: Макс Левин Олена Сорокіна, звільнена з «ЛНР»

Під час обміну на КПП “Майорськ” жінка вийшла в кофті з написом: “Моя держава Україна”.

Валерій Тарасюк (псевдонім “Механік”)

У лютому 2019-го жителя м. Антрацит “воєнний суд “ЛНР” засудив до 13-ти років позбавлення волі за “розвідувально-диверсійну” діяльність. Його звинуватили в “державній зраді” та “шпіонажі”. Чоловік нібито був завербований СБУ на КПП “Майорськ-Зайцеве” та мав “постачати предмети і матеріали українських диверсійно-розвідувальних груп, що діяли на території республіки”.

Юрій Тучин (псевдонім “Білий”)

Фото: EPA/UPG Тучин Юрій (сліва)

Працівник Алчевського металургійного комбінату, в серпні 2018-го був засуджений бойовиками “ЛНР” за співпрацю зі Службою безпеки України на 12 років. Чоловік нібито “розкрив схеми привезення на територію “ЛНР” зброї та вибухових речовин, а також розповів про місця їхніх закладок, одним з яких скористалась диверсійно-розвідувальна група українських спецслужб.

Роман Фурсов

Фото: facebook/ Операція об'єднаних сил

43-річний молодший сержант 16-го мотопіхотного батальйону 58 окремої мотопіхотної бригади. Фурсов був захоплений бойовиками “ЛНР” 23-го листопада 2017 року після поранення в бою під селищем Кримське. 28-го листопада “народна міліція ЛНР” опублікувала відео з українцем на лікарняному ліжку, він отримав рвану рану вуха, осколкове поранення голови і травму руки.

Євген Циганок

Мешканець Луганська, був захоплений бойовиками у власній квартирі в травні 2015-го. Його звинуватили в крадіжці товару в магазині, при затриманні чинив опір, внаслідок чого отримав поранення ноги.

Андрій Яровий

52-річний захисник прав наркозалежних (у Східній Європі та Центральній Азії), експерт регіональної експертної групи програми “Партнерство” СЦО ЛЖВ, член Координаційної Ради ЕСЛУН (Євразійської мережі людей, що вживають наркотики), член Всеукраїнського об’єднання людей з наркозалежністю “Хвиля”.

Фото: facebook/Офіс Президента України

Мешканець Києва, 25-го серпня 2018 року він виїхав на окуповану територію Луганської області, як консультант Альянсу громадського здоров’я для вивчення стану забезпечення доступу ВІЛ-позитивних людей до профілактичних послуг та лікування. 26-го серпня на пропускному пункті на території Краснодонського району бойовики вилучили в Ярового 38 таблеток лікарського наркотичного препарату замісної підтримувальної терапії “Бурпренорфіну гідрохлорид”. Загальна вага вилучених препаратів - 0, 152 мг. Чоловіка “звинуватили” в контрабанді наркотиками в великому розмірі та утримували в “підвалі”, в квітні 2019 року його перевели до “Сведловської виправної колонії Управління виконання покарань МВС ЛНР”.

Також 28-го квітня Яровому присудили міжнародну премію “Carol and Travis Jenkins Award”, як жертві порушення прав людини.

Фото: Офис президента

Звільнені за списками “ДНР”

Інформація про звільнених осіб оновлюватиметься.

1. Віталій Акінімов

Український журналіст, автор колонок для проєкту Радіо Свобода “Донбас.Реалії”. Зник навесні 2017 року, за різними даними – у травні або червні. Бойовики “ДНР” звинуватили його в шпигунстві на користь України. 22-го жовтня цього року Асєєва засудили: “Підсудному призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуттям покарання в колонії суворого режиму”.

3. Лариса Багненко

4. Дмитро Батрак

5. Євген Бражніков

6. Володимир Бурцев

7. Володимир Воскобойник

8. Олег Галазюк

9. Олександр Геймер

10. Роман Гісь

11. Сергій Глондар

12. Тетяна Гончарова

13. Євген Горбань

14. Ольга Губкіна

15. Василь Деркач

16. Кім Дуванов

17. Юрій Євтушок

18. Василь Жемелінський

19. Андрій Женчус

20. Олена Завальна

21. Наталія Карачор

22. Дмитро Карпук

23. Сергій Керюхін

24. Денис Коваль

25. Олександр Коріньков

26. Андрій Кочмурадов

27. Яків Кривошеєв

28. Олег Кулаков

29. Ігор Кулиш

30. Олена Лазарєва

31. Зінаїда Мальцева

32. Сергій Ніколаєв

33. Богдан Пантюшенко

34. Станіслав Печенкін

35. Роман Писанець

36. Кирило Полікарпов

37. Борис Пундор

38. Олександр Репетило

39. Сергій Робак

40. Валерій Романченко

41. Василь Савін

42. Валерій Соколов

43. Олег Сугерей

44. Максим Теорентер

45. Галина Терещенко

46. Олександр Тимофєєв

47. Сергій Усатюк

48. Вадим Халимендик

49. Марина Чуйкова

50. Руслан Шейтер

51. Алла Ярмишко