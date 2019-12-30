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Станцию метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о минировании

Вместе со станцией закрыли пересадку на "Майдан Независимости".

Станцию метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о минировании
Фото: nv.ua

В понедельник около 17:30 из-за анонимного сообщения о минировании в Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" на красной ветке.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Вместе со станцией закрыли пересадку на "Майдан Независимости" на синей ветке.

Напомним, что 18 декабря Кабинет министров Украины инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минировании общественно важных объектов.

Предложенный законопроект предусматривает обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества, а за псевдоминирование критически важных объектов инфраструктуры - лишение воли сроком от четырех до восьми лет с конфискацией.

Уголовный кодекс содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

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