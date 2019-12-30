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​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой

Еще один вернулся на свободную территорию Украины в рамках вчерашнего обмена.

Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой под "ответственность родителей".

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

Судя по обнародованным фотографиям, отпустили Ярослава Миронова, Максима Солодовникова и Дениса Хмиленко.

Напомним, в сентябре 2016 года боевики террористической организации "ДНР" заявили о поимке группы несовершеннолетних жителей Ясиноватой, которые якобы взрывали автомобили на территории оккупированной Донецкой области и пустили под откос железнодорожный состав.

На сайте т.н. "МГБ ДНР" сообщалось о причастности к подрывам нескольких автомобилей семи человек - Богдана Ковальчука (1998 г.р.), Арсения Белавина, Дениса Коваля, Владислава Пазушко (2001 г.р.), Максима Солодовникова (1999 г.р.), Ярослава Миронова (2001 г.р.), Дениса Хмиленко (1999 г.р.).

Белавина тогда не задержали, он был объявлен боевиками в розыск.

Денис Коваль вернулся на свободную территорию Украины 29 декабря в рамках обмена "76 на 124".

Об остальных ничего не известно.

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