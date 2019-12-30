В Кабмине опровергли планы запретить продажу секонд-хенда

Министерство социальной политики не намерено запрещать ввозить в Украину подержанные вещи секонд-хенд.

Об этом сообщил в фейсбуке замминистра соцполитики Олег Коваль.

По его словам, министерство борется с "схемам на гуманитарке" и не выступает против бизнес "секонд-хенда".

"Наша задача - прекратить поток контрабанды, которая ввозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Потому что довольно часто "гуманитарный груз" используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов", - отметил Коваль.

Он подчеркнул, что гуманитарный груз - это предметы, которые раздаются целевым категориям населения или учреждениям бесплатно.

"На этом никто не должен зарабатывать и единственная его цель - помочь тем, кто в этом действительно нуждается! При этом Минсоцполитики - единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному груза статус "гуманитарного".

"Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом "гуманитарки". Удивился в негативном смысле - после пересечения границы эти грузы практически исчезают с наших "радаров". При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается. По нашей информации, часть этих "гуманитарных вещей" потом продается в магазинах или даже бутиках. Например, товары завозятся в Украину под видом гуманитарной, то есть бесплатной, помощи, а затем продаются людям за деньги! Это схема! Это коррупция! Это уклонение от уплаты налогов!", - подчеркнул замминистра.

По его словам, ежегодно государственный бюджет теряет из-за таких схем до 2 млрд гривен.

"Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть "секонд-хендом". Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, - мы не имеем ничего против!", - добавил Коваль.

Напомним, в октябре на пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей обнаружили партию новой брендовой одежды, которую пытались ввезти в Украину под видом детского секонд-хенда в качестве гумпомощи. Грузовик направляли по адресу одного из киевских благотворительных фондов. В результате из кузова выгрузили около 4 тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8 тыс. единиц товаров более сотни наименований.

Стоимость задержанного груза составила около 12 млн гривен.

Позже в Минсоцполитики заявили, что разрабатывают изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввозить на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

В 2013 году комитет Рады по вопросам предпринимательства не поддержал законопроект о запрете оптовой и розничной торговли секонд-хендом. В 2010 году инициатива по запрету секонд-хенда, которая содержалась в проекте Налогового кодекса, привела к акциям протеста.