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В Белой Церкви из-за пожара в гостинице эвакуировали 44 человека

Погибших и пострадавших нет.

В Белой Церкви из-за пожара в гостинице эвакуировали 44 человека
Фото: dsns.gov.ua

В городе Белая Церковь Киевской области произошел пожар на шестом этаже девятиэтажной гостиницы "Рось".

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщене о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района в 23:30. По прибытию спасателями установлено, что возникло возгорание в номере отеля на 6-м этаже на площади 20 кв. м, где никто не проживал. В ходе проведения оперативных действий установлено, что в отеле были зарегистрированы 44 человека, которых в дальнейшем эвакуировали. Пятеро из них был спасены личным составом 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь был локализован в 00:00 и полностью ликвидирован в 00:12.

Фото: dsns.gov.ua

К тушению задействовали 24 человека личного состава и семь единиц техники.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и повреждены конструктивные элементы комнаты. Причина возгорания устанавливается.

Гостиница &quot;Рось&quot;
Фото: bila-tserkva.org.ua
Гостиница "Рось"

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Предварительная причина - неисправность электропроводки или бытовых электроприборов. В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно.

После трагедии в Одессе президент Владимир Зеленский поручил Кабмину проверить чиновников, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности. 24 декабря президент также подписал указ об усилении ответственности за халатность в сфере пожарной безопасности.

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